Первое судебное заседание по делу Гаджиева должно было состояться 22 августа.

Румынское издание argesplus.ro опубликовало журналистский фильм-расследование под названием "Неуловимый террорист" - о бывшем депутате Государственной Думы России 4-х созывов от путинской партии "Единая Россия" Магомеде Гаджиеве, которого украинская прокуратура обвиняет по статье 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В распоряжение румынских журналистов-расследователей argesplus.ro попали аудио-записи Магомеда Гаджиева, на которых российский политик-миллиардер хвастается своими деньгами, связями и возможностью "решить" в суде любой вопрос относительно своей личности. Гаджиев употребляет массу русских нецензурных слов в адрес украинских прокуроров и судей, а также выражает уверенность, что посадить его никому в Украине не удастся.

"Но мои ребята на месте все порешали. Никакого суда - железно не будет. И новых - также. Тысяча процентов! Тебе, если надо, скажу, - через кого там можно "работать", - цитирует разговор Гаджиева с неизвестным лицом румынское издание.

Видео дня

Журналисты argesplus.ro заявили, что готовы предоставить аудио-запись всех разговоров российского политика европейским правоохранительным органам, в первую очередь - Интерполу. Ведь в видео-расследовании выложена только текстовая распечатка из-за опасений за безопасность собеседника Гаджиева, с учетом "богатого" криминального опыта россиянина, - пояснили авторы видео.

В своем разговоре экс-депутат Государственной Думы РФ высказывает мнения не только об украинских правоохранительных органах, но и о Силах обороны Украины, делая свой прогноз относительно перспектив российско-украинской войны.

"Я так тебе скажу, - все это ненадолго. Раз...ть их на х...! Укропам - п...да! Пиндосы от них уже отказались по факту. А наши пацаны - красавчики. Сегодня - совсем другие, чем тогда, в начале (войны). И вот когда их выпиз...ть из Киева, - будет понятно, что все закончилось. Тогда там с тобой большие дела будем делать...", - делится своими прогнозами относительно будущего Украины Магомед Гаджиев.

Однако, когда расследование было уже почти готово к публикации, - говорится в видеоматериале, - Печерский суд Киева начал судебное разбирательство дела по обвинению гражданина РФ Гаджиева Магомеда Тажудиновича, 1965 года рождения. По статье 110 Уголовного Кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

УНИАН внимательно следит за развитием ситуации, поэтому направил официальный запрос в Печерский суд Киева относительно деталей рассмотрения дела российского политика и миллиардера.

"Просим сообщить, находится ли на рассмотрении Печерского районного суда г. Киева дело № 757/34451/24-к по обвинению гражданина российской федерации Гаджиева Магомеда Тажудиновича? Если дело находится на рассмотрении, действительно ли 22 августа 2024 года было начато производство по нему?", - говорится в журналистском запросе в пресс-службу Печерского суда.

Первое судебное заседание, согласно расписанию судебных заседаний Печерского суда, должно было состояться 22 августа. Впрочем, рассмотрение уголовного дела перенесено на 18 сентября из-за неявки в суд ни обвиняемого Гаджиева, ни представителей его защиты. По информации украинских прокуроров, в случае повторных неявок на суд, рассмотрение дела может состояться и в отсутствие обвиняемого.

Напомним, что Магомед Гаджиев в 2014-м году был соавтором Закона РФ об аннексии украинского Крыма, лично поддерживал и финансировал сепаратистские движения и незаконные вооруженные формирования в оккупированном Донбассе, получал "награды" от террористических организаций "днр" и "лнр", после полномасштабного вторжения РФ в Украину - оказывал финансовую помощь оккупационным подразделениям России, составленным из выходцев из Дагестана.

Дело Гаджиева в Украине тянется еще с 2014-го года. Тогда за поддержку аннексии Крыма Гаджиев получил украинский санкционный бан. В марте 2023-го группа депутатов украинского парламента официально обратилась к спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с рекомендацией наложить санкции США и ЕС на российского депутата-миллиардера. В декабре 2023-го года Государственное бюро расследований Украины объявило Магомеду Гаджиеву официальное подозрение по статье 110 Уголовного кодекса. В марте 2024-го редакция УНИАН направила в адрес Офиса Генерального прокурора информационный запрос с просьбой сообщить официальную информацию о ходе расследования по делу, и о том, когда дело будет передано в суд. И хотя ответа ОГП тогда получено не было, уже в августе 2024-го дело Магомеда Гаджиева таки попало на рассмотрение Печерского суда украинской столицы.

По информации журналистов издания argesplus.ro, Магомед Гаджиев действительно пытался похоронить собственное уголовное дело в Украине. А сейчас - скрывается на территории одной из стран Европейского Союза.

"Если данный фигурант будет осужден украинским судом, следующим шагом станет объявление его в международный розыск. Считаем, что европейским следственным органам будет интересно узнать, что на территории их стран скрывается военный преступник, который продолжает поддерживать акт агрессии против Украины и ждет победы путинских войск", - оптимистично завершают свое видео-расследование румынские журналисты.

В Украине работает свобода слова и общественное мнение, которые существенно влияют на эффективность работы государственных органов. После обращений депутатов Верховной Рады и официальных запросов СМИ, уголовные расследования в отношении российских депутатов, чиновников, политиков и "общественных деятелей", которые имели прямое отношение к совершению военных преступлений в Украине, - существенно ускорились. Сейчас - дело за украинскими судами.

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