Егорова распространила старое видео с Сергеем Притулой, на котором он пародирует Добкина под наркотиками в Раде. Однако выдала запись за чистую монету.

Телеведущая Снежана Егорова нашла в интернете старое видео Сергея Притулы, снятое в 2019 году, на котором он пародирует наркотический приход Добкина в Верховной Раде.

На видео, размещенное на Фейсбук-странице Егоровой, обратил внимание журналист Денис Казанский. ""Эти черти принимают ЗАКОНЫ!" - написала Егорова, которая, видимо, считает что Притула депутат", - прокомментировал пост телеведущей Казанский, отметив, что Егорова "выдала пародию за чистую монету".

"Дальше конвейер безумия было уже не остановить. Сотни репостов, проклятия в комментах... Обрастая новыми подробностями, видео пошло гулять по анонимным телеграм-помойкам и сайтам ДНР. Там источником вместо Снежаны Егоровой уже был назвал "корреспондент сайта "Донбасс. Сегодня", который лично видел, как "парламентарий сначала начал залипать во время заседания, а потом начался "приход", во время которого Притула начал прятаться в закоулках зала, и его схватил корчий"", - написал Казанский.

Читайте такжеСнежана Егорова заявила о "дрессировке" русскоязычных в Украине и назвала Онегина "автором" (видео)

Отметим, что видео с Притулой Егорова выложила 24 января. Видео она сопроводила такой подписью: "Сергей Притула под наркотой в ПАРЛАМЕНТЕ Независимой от здравого смысла УКРАИНЫ!!!".

Как сообщал УНИАН, буквально вчера Егорова оскандалилась из-за своего публичного заявления о том, что поддерживает президента РФ Владимира Путина. "Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма!!! Если не хотите, чтоб в ад превратился ваш дом!!!", - написала ведущая в соцсети.