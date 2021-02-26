Секретарь СНБО заявил, что запреты должны быть выписаны в разработанном правительством соответствующем законопроекте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, кому должны запретить двойное гражданство в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге после заседания СНБО он заявил, что правительство в течение двух месяцев должно предложить Верховной Раде соответствующий законопроект.

По его словам, законопроект будет предусматривать следующее: «Если человек желает быть народным депутатом, если человек желает быть министром, если человек желает работать в органах местного самоуправления, быть депутатом городских, сельских и других советов, то должны с вами знать, что это гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство, то он об этом должен сообщить, и перед принятием решения он должен отказаться от второго гражданства - он должен быть только гражданином Украины».

Данилов напомнил, что согласно нынешнему законодательству, «мы должны иметь только украинское гражданство».

Он отметил, что законопроектом должны быть предусмотрены необходимые «инструменты для контроля над этими вещами», что должна быть возможность получать информацию о другом гражданстве.

«То, что касается ситуации связанной с теми господами, которые сегодня имеют депутатские мандаты, которые сегодня занимают другие выборные или другие должности, в аппарате СНБО мы заранее нарабатывали этот вопрос. Тому, у кого такое гражданство есть, то я бы всем советовал в ближайшее время избавиться от другого гражданства для того, чтобы не подвергать себя неприятностям», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил необходимость иметь в государстве соответствующий орган, который «все эти ситуации должен мониторить и контролировать».

«Мы введем многоуровневую систему верификации по этому вопросу», - добавил Данилов.

Решение СНБО о двойном гражданстве

26 февраля на заседании СНБО рассматривался вопрос двойного гражданства.

По словам Данилова, Кабинету министров Украины поручено разработать соответствующий законопроект в течение ближайших двух месяцев.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что должностные лица, народные депутаты, те лица, которые работают в органах власти, не должны иметь двойного гражданства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк