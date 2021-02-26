По словам секретаря СНБО, такой законопроект должен быть разработан в течение ближайших двух месяцев.

Кабинету министров Украины поручено разработать законопроект о двойном гражданстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Он отметил, что такой законопроект должен быть разработан в течение ближайших двух месяцев.

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По словам Данилова, сегодня на заседании СНБО рассматривался вопрос двойного гражданства.

"Он является для нашего государства очень важным. Вы знаете, что мы движемся к цивилизованным странам, разрешающим двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, связанные с тем, что в свое время, к сожалению, Россия использовала этот инструмент - когда у нас руководитель СБУ, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации. Мы не можем этого допустить в будущем", - подчеркнул он.

Данилов заметил, что такие же вызовы есть и по другим странам. Поэтому, сказал он, сегодня СНБО принял решение, что в течение двух месяцев правительство должно предложить законопроект, который "позволит нам четко понимать лиц, имеющих двойное гражданство".

Он отметил, что те люди, которые сегодня принудительно получают гражданство на оккупированных территориях, - Крыма и части Донбасса, они, "условно говоря, получают те аутсвайсы, которые дают им возможность каким-то образом жить на той территории".

Секретарь СНБО считает, что когда эти территории будут освобождены, то люди откажутся "от бумажек, которые им сегодня там предоставляют".

Отвечая на вопрос журналистов, что должен предусматривать такой законопроект, Данилов пояснил, что должностные лица, народные депутаты, те лица, которые работают в органах власти, не должны иметь двойного гражданства.

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Автор: Надя Пришляк