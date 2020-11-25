Адвокат семьи потерпевших заявил, что будет обжаловать оправдательный приговор в апелляционном суде.

Судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко оправдал предпринимателя Наталью Саенко, которая два года назад на пешеходном переходе в центре города сбила несовершеннолетнего велосипедиста Артема Левченко, который впоследствии скончался в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, такой приговор судья объявил сегодня.

Адвокат Саенко Богдан Глядик после оглашения решения суда сообщил журналистам, что этим приговором не устанавливается вина Левченко или Саенко в ДТП, а решался вопрос только о том, доказана ли вина Саенко.

"Выводы экспертизы свидетельствуют, что велосипедист нарушил правила дорожного движения ... Обвинение не предоставило достаточных доказательств вины Натальи Саенко", - заявил адвокат.

Также судья снял арест с автомобиля Саенко.

После оглашения приговора адвокат семьи потерпевших Дмитрий Семеха заявил, что семья пострадавших считает несправедливым решение суда об оправдании Саенко, и будет обжаловать этот приговор в апелляционном суде.

Читайте такжеВ Киеве пьяный велосипедист въехал в стеклянную остановку и разбил ее: инцидент попал на видео

Следует отметить, что 7 октября на прениях прокурор Владимир Стовбун попросил суд назначить Саенко наказание в виде 8 лет заключения, а также удовлетворить гражданский иск потерпевших к водителю и взыскать с нее 19 тыс. 734 грн в пользу государства за расходы на проведение экспертных исследований.

ДТП в Полтаве: что этому предшествовало

6 ноября 2018 года предприниматель Саенко за рулем Mercedes на пешеходном переходе на ул. Соборности в Полтаве сбила14-рчного велосипедиста Левченко. Он умер в больнице 7 января 2019 года, не приходя в сознание.

Полиция открыла производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Правоохранители объявили Саенко о подозрении, а суд избрал ей меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Позже суд смягчил ей меру пресечения на ночной домашний арест, а впоследствии - на личное обязательство.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Булашев