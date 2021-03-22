В автобусе ехали жители Ивано-Франковска и Черновцов.

Автобус с украинцами, который в Польше попал в ДТП, ехал в сторону украинской границы. Авария могла произойти из-за плохой погоды.

Читайте такжеВторая авария за месяц: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвыОб этом в комментарии ТСН сказал генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Пять человек находятся в госпитале. Одна женщина - в тяжелом состоянии. Именно сейчас потерпевшую перевозят в Жешув, где ей будут делать операцию. У четверых других поломаны конечности, ушибы, но их жизни ничего не угрожает. Как сообщалось утром, второй водитель автобуса, который не находился за рулем, погиб. Другой водитель находится в больнице", - сказал Павлюк.

По предварительным данным, автобус с украинцами в Польше попал в ДТП из-за скользкой дороги.

"Сейчас наш консул работает в Ярославе в полиции. Также он общается с четырьмя нашими гражданами, которых отправляют в Украину. Пока следствие продолжается. Предварительной причиной аварии стала скользкая дорога", - пояснил дипломат.

Сейчас генеральный консул в Люблине не называет, из каких областей Украины пострадавшие в ДТП.

"Я пока не могу назвать, откуда пострадавшие. Однако скажу, что те люди, которые возвращаются сейчас в Украину - из Черновцов и Ивано-Франковска", - добавил генконсул.

Именно на этом месте две недели назад перевернулся украинский рейсовый автобус. Тогда пятеро украинцев погибли, десятки попали в больницы. Четверо до сих пор там, двое - в тяжелом состоянии.

ДТП с украинцами в Польше

В Польше на территории Подкарпатского воеводства в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще пять граждан госпитализированы. По предварительной информации, автобус врезался в ограду и вылетел в кювет. ДТП произошло ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая