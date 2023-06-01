Его подписали глава СБУ и представители Сил безопасности и обороны Украины.

Глава СБУ Василий Малюк подписал для аукциона флаг Украины, за который в ПАЧЭС разгорелась драка россиян с украинским депутатом.

Флаг выставят на аукцион United24, средства с которого пойдут на помощь защитникам, чтобы не биться в рукопашную, сообщает Служба безопасности Украины в Telegram. Отмечается, что этот флаг стал "одним из символов нашей борьбы с рашизмом на международной арене", потому что нардеп Александр Мариковский отбил его у россиян во время Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сообщества, проходившей в Анкаре в мае.

"Когда российские делегаты хотели силой забрать желто-голубой флаг, то наши смогли его отбить", - сказано в сообщении.

Видео дня

Кроме главы СБУ Василия Малюка, флаг подписали представители Сил безопасности и обороны Украины. "Средства с аукциона пойдут на закупку очередной "порции поздравлений", которые будут приближать нашу победу над российскими оккупантами", - отмечается в сообщении.

Драка за флаг Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале мая во время мероприятий Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сообщества (ПАЧЭС) народный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский вошел в кадр с украинским флагом во время включения депутата российской Госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой .

Впоследствии представитель российской делегации Валерий Ставицкий вырвал у Мариковского украинский флаг, но тот его догнал, надавал пинков и забрал флаг. Этот инцидент попал на видео.

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