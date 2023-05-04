Предельно скучное заседание ПАЧЭС разбавили оживленной потасовкой в зале и потом в кулуарах.

В Анкаре произошла потасовка между членами украинской и российской делегаций на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

Так, во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать украинцам, завязалась потасовка. Председательствующий на Асамблее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию.

Видео дня

Позднее уже в кулуарах мероприятия между украинцами и россиянами возникла новая, еще более яростная потасовка. Видео этого происшествия опубликовал народный депутат Украины Александр Мариковский.

Как видно на этих кадрах, один из российских делегатов (депутат Госдумы Валерий Ставицкий) выхватил у нардепа украинский флаг и пытался его унести в неизвестном направлении. Мариковский тут же бросился отбивать флаг, попутно пытаясь ударить по лицу россиянина. Разнимать делегатов пришлось сотрудникам охраны турецкого парламента.

Что такое ПАЧЭС

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) — межпарламентская организация, созданная в 1993 году. На этой площадке 13 стран Черноморского региона пытаются развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество на уровне парламентов.

Организация базируется в Стамбуле, но ее заседания проводятся по очереди в столицах стран-участниц. При этом враждующие между собой страны-участницы (Украина-Россия, Армения-Азербайджан) бойкотируют те саммиты, которые проводятся во вражеской столице.

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