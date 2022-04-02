Первый почтовый вагон 1 апреля отправился в составе поезда Львов-Киев, отметили в "Укрпочте".

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" восстанавливает доставку отправлений поездами.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Укрпочта" добавляет к традиционным автомобильным перевозкам железнодорожные. В частности, речь идет о доставке посылок и гуманитарной помощи. После того, как доставка почтовых посылок по железной дороге пройдет тестирование, планируется запуск доставки почты по железной дороге в направлении Харькова и других городов-миллионников. В планах "Укрпочты" и "Укрзализныци" - наладить доставку посылок по всей территории страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 апреля первый почтовый вагон отправился в составе поезда Львов-Киев в столицу.

"С началом войны количество заданий, которые решает "Укрпочта", увеличилось. Если раньше наша задача заключалась в доставке посылок, то сейчас еще добавилась перевозка гуманитарных грузов, помощь с релокацией предприятий и доставка продуктовых наборов в прифронтовые города", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

В пресс-службе добавили, что перевозка посылок по железной дороге должна сократить общее время доставки, которое увеличилось из-за большого количества блокпостов на автодорогах.

Отмечается, что железнодорожный является самым безопасным способом перевозки, особенно в областях, где ведутся военные действия.

Стоит отметить, что РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Днепр, Львов, Житомир и Одессу.

Из-за боевых действий возникли проблемы с доставкой товаров. С 11 марта "Укрпочта" возобновила доставку интернет-заказов.

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