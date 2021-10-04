Не менее наболевшим вопросом для украинских женщин является "создание условий для совмещения женщинами работы и материнства".

Снижение уровня домашнего насилия является самым актуальным вопросом для украинских женщин, который необходимо решить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете Центра прав человека ZMINA по результатам социологического онлайн-опроса "Что в Украине думают о современном феминизме и феминистках", проведенном с 9 по 24 августа 2021 года и представленном сегодня.

Представляя работу автор отчета, гендерный эксперт, председатель общественного альянса "Политическое действие женщин" Ирина Тишко отметила, что данные опроса не могут быть распространены на население Украины в целом, ведь в нем приняли участие те респондент(к)и, которые имеют доступ к Интернету и являются аудиторией социальных сетей (это преимущественно жители городов и образованные женщины и мужчины). Также она обратила внимание, что в опросе приняли участие те, кто заинтересовался темой, что могло повлечь к дополнительному "сдвигу" результатов.

По методике онлайн-анкетирования были опрошены 725 респондентов, среди которых 64,8% – женщины, 35,2% – мужчины. Выборка строилась на основе самоотбора. Причем 61,2% респондентов сказали, что не считают себя феминистом/феминисткой, 38,8% – считают себя таковыми.

Читайте такжеУкраинцы негативно оценивают дистанционное обучение в школах во время эпидемии COVID-19 - опросРеспонденты должны были предоставить ответ, какой из приведенных вопросов является самым актуальным для женщин. Вариант "Уменьшение уровня домашнего насилия" выбрали 81,7% опрошенных. На втором месте – "Уменьшение уровня сексуальных домогательств" – 69,1% респондентов. Третьим по популярности стал вопрос "Создание условий для совмещения женщинами работы и материнства" – его выбрали 65,9%.

Ниже в рейтинге – "Борьба с дискриминацией женщин при трудоустройстве" (63,3%), "Уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин" (60,3%), "Равномерное распределение между супругами домашних дел и обязанностей по уходу за детьми" (59,4%), "Преодоление стереотипов и предубеждений о женщинах в образовании, СМИ" (56,1%), "Увеличение представительства женщин в политике и управлении" (48,3%), "Улучшение положения женщин-военнослужащих" (48%).

Было проанализировано распределение ответов на вопрос: "Решение каких из упомянутых вопросов вы считаете актуальным для женщин в современной Украине?" по типу идентификации "феминист/ка" или "нефеменист/ка", по результатам чего оказалось, что обе группы вынесли на первое место вопрос, касающийся уменьшения уровня домашнего насилия. Его выбрали 93,2% феминистов/ок и 74,3% нефеминистов/ок.

В ходе опроса также ставился, в частности, вопрос, приводит ли распространение идей феминизма к нарушению прав мужчин. Из числа респондентов-нефеминистов/ок 45% не считают, что распространение идей феминизма приводит к нарушению прав мужчин, а 38,5% – считают, что приводит.

Среди респондентов-феминистов/феминисток только 4,3% считают, что распространение идей феминизма приводит к нарушению прав мужчин, а 91,8% – не считают.

Опрос проведен в рамках деятельности Центра прав человека ZMINA при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия.

Ранее социологический опрос "Поколение независимости: ценности и мотивации" показал, что мечты о карьере, материальном благополучии, путешествиях и счастливой любви не входят в тройку приоритетов украинцев.

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Автор: Инна Андалицкая