В КГГА рассказали, как карантин повлиял на уровень домашнего насилия

С начала года столичная полиция зафиксировала более 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия.

Несмотря на опасения, всплеска домашнего насилия в период карантина в Киеве не произошло. Количество обращений остается таким же, как и до карантина.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА.

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Впрочем, по ее данным, с начала года сотрудники полиции зафиксировали более 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, в то время как за весь прошлый год аналогичных обращений зафиксировано более 6 тысяч.

«С начала этого года в полицию обратилось 7285 лиц в отношении домашнего насилия. Из них пострадавших 6668 женщин и 617 мужчин. В отношении обидчиков вынесено 1 260 запретительных предписаний и составлено 2 353 административных протокола. Но стоит понимать, что увеличение количества обращений не означает большее количество случаев. Просто об этом начали активно говорить, и тема перестала быть запретной», – отметила Хонда.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН сообщили о всплеске домашнего насилия в мире в условиях карантина.

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