Гражданам Украины, по словам доктора, стоит подумать о теплой одежде и спальнике.

Грядущая зима может стать тяжелой для Украины. Как пережить этот холодный период в условиях войны, развязанной Россией на территории нашей страны, рассказал доктор Евгений Комаровский.

В новом выпуске проекта "Балаканка" на канале "Гроші" он призвал задуматься над системой отопления, подумать об альтернативных источниках отопления.

"Если вы планируете любую систему отопления с использованием открытого огня, то есть печки, то есть вы планируете греться с помощью огня, вы должны знать, как вырабатывается угарный газ, купить датчик угарного газа... Вы должны знать, что вы не должны греться всякими духовками, газом, газовыми горелками. Вы должны подумать о системе вентиляции помещения", - призвал Комаровский украинцев.

Второй момент - гражданам Украины, по словам доктора, стоит подумать о теплой одежде и спальнике. "Спальник - прекрасный способ экономить тепло, согреться", - говорит он.

Комаровский говорит, что необходимо подумать про многослойность одежды, теплые носки, термобелье.

"Вы подумали о таком: на чем вы вскипятите воду; куда ви нальете кипяток, у вас есть термос; что вы насыпете в этот кипяток... Ребята, давайте в сентябре! Надо было в июле, но давайте в сентябре!" - подчеркнул доктор.

С приближением морозов становится все яснее – этой зимой в домах украинцев может быть очень холодно. УНИАН выяснил, как уже сейчас можно утеплить свои дома и во сколько это обойдется.

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