Впервые в Украине выдали лицензию на легальную добычу янтаря в Ривненской области

Победители получили специальные разрешения на 5 лет.

В пятницу, 17 июля, в Ровенской области состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами по добыче янтаря.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, два участка до 10 га в с. Алексеевка Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне.

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"Уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", - написал Коваль.

В целом, по информации главы области, в первом аукционе участвовали 4 фирмы, а во втором – 6.

"Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они предоставляют право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках. Новый закон о янтаре, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, разрешил добывать солнечный камень легально", - отметил Виталий Коваль.

Как сообщал ранее УНИАН, экономические убытки государства за нелегальную добычу янтаря в Украине пока подсчитать невозможно. Примерные цифры – от 120 до 300 миллионов долларов в год. Невозможно в цифрах оценить и масштабы экологического бедствия, поскольку полноценной и системной экспертизы никто не проводил.

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