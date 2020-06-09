Политики пиарятся и манипулируют на теме охраны окружающей среды – расследование

Экономические убытки государства из-за нелегальной добычи янтаря в Украине пока подсчитать невозможно. Примерные цифры – от 120 до 300 миллионов долларов в год.

Невозможно в цифрах оценить и масштабы экологического бедствия, поскольку полноценной и системной экспертизы никто не проводил, сообщает в своем материале "Украина беспомощна против янтарной мафии" 24 канал.

"Гослесагентство Украины в свое время говорило о 3,5 тысячах гектаров поврежденного леса. Кабмин в прошлом году указывал 5,5 тысячи. Еще большую цифру – свыше 6 (!) тысяч потерянных гектаров – называют суммарно работники Волынского, Житомирского, Киевского и Ривненского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства", – говорится в материале.

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По словам авторов материала, несмотря на вопиющую экологическую ситуацию в регионе добычи янтаря, политики и экологи не спешат поднимать и решать этот вопрос. Причина – отсутствие политических или иных дивидендов от активности по решению вопросов по этой теме.

"Политики часто откровенно пиарятся или манипулируют на теме охраны окружающей среды. Особенно перед выборами, когда надо любой ценой "нарастить" рейтинг. Как следствие, проблемы экологии не только не решаются, а переходят в опасную плоскость пустой болтовни", – говорится в материале.

Тем временем, в материале говорится, что решения требуют много вопросов. Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF – 24 канал) говорят об изменении климата, лесных пожарах, незаконной торговли редкими видами животных и других проблемах.

Украинские политики просто обязаны взяться за решение экологических проблем, а не выбирать некоторые из них в угоду политической конъюнктуре.

"Потому что сейчас речь уже идет не о развитии страны, а о ее элементарном выживании", – резюмируют авторы.

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