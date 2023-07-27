Об этом в интервью Telegraf заявил Ростислав Смирнов, известный как экс-советник министра внутренних дел и основатель волонтерского проекта "Добробат".

Работу над созданием единого координационного центра начнут во время проведения международного форума RE:UKRAINE, который состоится 28 июля в Киеве.

Ростислав Смирнов, организатор форума RE: UKRAINE:

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"RE: UKRAINE - о глобальном видении восстановления Украины. Это call to action: состоятся знакомства основных стейкхолдеров на этом рынке, а дальше мы будем говорить о самом горячем: стратегии восстановления Украины, инвестиционные возможности и потребности, практические планы восстановления украинских городов, инновации. Начиная с регионального восстановления до макроэкономической - экономики в целом, о приходе инвесторов, привлечении международных компаний

RE: UKRAINE станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США, в форуме примут участие украинские и американские эксперты по дизайну и строительству и украинские чиновники.

Наши спикеры - это стейкхолдеры, и причастные к восстановлению страны, участники процесса.

Задача RE: UKRAINE - создание площадки для дискуссий и плана дальнейших действий по восстановлению страны.

Одна из практических задач, которая должна стать результатом проведения форума RE: UKRAINE - создание бэк-офиса по восстановлению страны.

Там будут происходить: обмен данными, успешными кейсами между пострадавшими городами, привлечение специалистов отраслевых, обмен технологиями для более быстрого строительства.

К этому бэк-офису сможет обратиться любая международная организация или стартапы строительные с новыми технологиями, или просто строители из разных стран и получить исчерпывающую информацию о потребностях, предложениях, проектах, к которым можно присоединиться.

Цель проведения форума - это дискуссия внутри страны. Потому что восстановление - это более широкий вопрос сейчас, не только о строительстве.

Если мы просто отстроим дома, и не привлечем инвесторов для создания новых предприятий и рабочих городов - будем иметь города-призраки. Людей не вернешь только по домам, им нужна работа и перспектива развития.

Яркий пример - город Изюм, в котором до войны жило 50 тысяч человек, а сейчас - 10 тысяч.

Поэтому это очень комплексный вопрос - по большому счету "перепридумывание" некоторых городов. Есть города на востоке страны, которые имели градообразующее предприятие, которого больше нет - потому что полностью разрушено и восстанавливаться не будет. И надо придумать, чем теперь будет заниматься город на 50 тысяч человек, где он будет работать, для чего этот город?

Обо всем этом надо сейчас говорить."

Организаторы международного форума RE: UKRAINE: украинская волонтерская организация "Добробат" и американский Центр инноваций (CFI)

Форум состоится 28 июля в киевсьском КВЦ Парковый (3 этаж)

Регистрация на RE: UKRAINE - https://forum.dobrobat.in.ua

Справка:

"Добробат" - Добровольческий строительный батальон, помогающий пострадавшим в неотложном восстановлении жилья и объектов социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях. Особое внимание уделяется первоначальному восстановлению поврежденных зданий (fast recovery).

Центр инноваций (CFI) - некоммерческая организация со штаб-квартирой в США, объединившая множество компаний и экспертов в области дизайна и строительства. Он имеет целью катализировать улучшение застроенной среды и стимулировать внедрение инноваций. Это достигается путем обмена идеями, знаниями и опытом между игроками отрасли, помогая им преодолевать трудности и создавать новые возможности.

Форум будет транслироваться онлайн на ютуб-канале Добробат с синхронным переводом на английский язык, поэтому одновременно будет проходить в двух странах - Украине и США, и соберет специалистов к восстановлению с разных континентов.

Трансляция RE: UKRAINE на украинском - https://www.youtube.com/watch?v=3d1KjumXMk0

Трансляция RE: UKRAINE на английском - https://www.youtube.com/watch?v=y58XthLvqSk