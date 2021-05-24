В нынешнем году награды вручались как победителям программы «Человек года-2020», так и владельцам титула «Человек года-2019».

В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной, 25-й Общенациональной программы «Человек года». В нынешнем году награды вручались как победителям программы «Человек года-2020», так и владельцам титула «Человек года-2019», поскольку в прошлом году из-за карантинных ограничений церемония не проводилась.

Так, в одной из главных номинаций — «Новая генерация года» — премию получила директор Института журналистики и международных отношений, проректор Киевского национального университета культуры и искусств, заслуженный деятель культуры Украины, доктор политических наук, профессор Инна Костыря.

«Благодарна за признание высшему академическому совету юбилейной 25 премии Общенациональной программы «Человек года». Эту знаковую награду я получила благодаря людям, которые дали мне возможность проявить себя, всегда были и есть со мной рядом, учили и подсказывали верный путь. Я бесконечно счастлива, что в жизни меня окружают люди, которые вдохновляют и постоянно верят в меня», — отметила Инна Костыря.

В номинации «Деятель искусств года» премию получил Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор — художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты Богдан Струтинский.

«В родной Национальной опере Украины имени Т.Г. Шевченко! Искренне поздравляю победителя в нашей номинации «Деятель искусств года» Богдана Струтинского», — трогательно поздравила победителя лауреат номинации, Народная артистка Украины, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко Анжелина Швачка.

Специальную премию им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеалам и приумножения общечеловеческих ценностей» получил кардиохирург, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова НАМН Украины Василий Лазоришинец.

«Спасибо членам Высшего академического совета общенациональной премии «Человек года» за награду… Для меня это, в первую очередь, признание работы всего коллектива Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова. Многотысячный коллектив нашего института продолжает традиции, заложенные Николаем Амосовым, и те традиции, которые продолжил мой учитель, друг и наставник Геннадий Васильевич Кнышов», — написал на своей странице в Facebook Василий Лазоришинец.

Специальную премию «Призвание сердца» за беспрецедентный личный вклад и труд в борьбе с пандемией COVID-19» получила заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

«Спасибо всем, кто поддерживал, спасибо тем, кто помогал,— вам, украинцы, волонтёрам, среднему и младшему персоналу, руководителям разных уровней, спасибо семье, что терпели, и спасибо Богу, что живы... Будьте здоровы, соотечественники.Мы всегда рядом...» — написала Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Награды получили не только граждане Украины. Международную премию в сфере дипломатии получил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Алекс Ленартс.

А премию «За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной» — Чрезвычайный и Полномочный Посол латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

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Автор: Иван Бойко