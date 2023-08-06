Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Воздушные силы за устойчивость.

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравили военных с днем Воздушных сил ВСУ.

На протяжении войны украинские пилоты совершили более 14 тысяч боевых вылетов. Об этом украинский лидер написал в своем поздравлении в Telegram. Президент подчеркнул, что Украина гордится своими героями неба.

"Уже более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны. Каждый - это героизм. Каждый - это результат для Украины. Каждый - это приближение нашей победы", - подчеркнул он. Зеленский поблагодарил всех военнослужащих украинских Воздушных сил: воинов-авиаторов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск.

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Залужный поблагодарил Воздушные силы за стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба. "Вместе - к победе", - подытожил главнокомандующий.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны уточнили, что за время полномасштабного вторжения России украинские Воздушные силы уничтожили более 3 500 целей врага.

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Как сообщал УНИАН, украинское войско ожидает предоставления западных боевых самолетов F-16 для защиты украинского неба.

Однако, перед этим украинские пилоты должны пройти несколько месяцев обучения на этих истребителях, ведь управление ими существенно отличается от управления самолетами, которые есть на вооружении у Украины. Тренировка украинских асов авиации начнется в конце августа в ряде европейских стран.

Справка УНИАН. День Воздушных сил Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. Празднование этого дня введено указом президента Украины от 27 июня 2007 года.

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