Для получения самолетов сначала украинские пилоты должны пройти соответствующее обучение, отметил заместитель руководителя ОП.

В Офисе президента уверены, что вскоре Украина получит решение о поставках западных истребителей F-16.

Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя нарратив о якобы резкости в просьбах Украины предоставить дополнительную военную помощь.

"Я бы не назвал это резкостью. Я бы назвал это настоянием на позиции Украины. И наши партнеры понимают эти наши заявления, которые касаются оружия или, например, нашего вступления в НАТО", - сказал он.

В частности, Жовква подчеркнул, что главным критерием такого понимания является результат. Так, сейчас его можно видеть в широком спектре предоставленной Украине противовоздушной обороны и в решении о начале обучения украинских пилотов.

"Мы точно вскоре получим решение о поставках F-16, а эти самолеты - это также часть закрытия нашего неба", - отметил представитель ОП.

Он уточнил, что для получения истребителей F-16 сначала украинские пилоты должны пройти соответствующее обучение.

"Это та техника, которая существенно отличается от техники, которую пилотируют наши асы сейчас... Поэтому наши пилоты вскоре начнут обучение. И его они точно пройдут быстрее, чем по учебникам, ведь у нас нет времени", - добавил Жовква.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина уже получила дальнобойное оружие от партнеров и ожидает соответствующего решения от Соединенных Штатов Америки.

"Только уверенными действиями президента Украины мы получим результат. А нашим результатом может быть лишь победа. Для победы президент будет делать все", - подчеркнул замглавы ОП.

Обучение украинских пилотов на F-16

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется уже в августе.

Как известно, начало обучения украинских пилотов затянулось из-за того, что США ожидают окончательный план таких тренировок от европейских стран, в которых они состоятся. В частности, без него в Штатах не могут сертифицировать передачу учебных пособий, тренажеров и другого оборудования, необходимого для обучения.

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