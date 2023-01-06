День сирот войны, к сожалению, стал актуальным для Украины.

Ежегодно 6 января во всем мире отмечается День поддержки сирот войны. Этот день учрежден для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы детей, которые потеряли обоих родителей из-за войны. К сожалению, эта дата актуальна и для Украины, где с 2014 года идет разрушительная война.

Потерять родителей - это всегда огромное горе. Сироты войны также страдают от других последствий военных действий: жизнь в оккупации, покидание родного дома, потеря друзей, отсутствие беспрерывного образования, панические атаки.

Выплаты сиротам войны в Украине - сколько платят и как получить

Министерство Реинтеграции сообщает, что сироты войны могут получать 5000 гривен ежемесячно, если подадут заявку. Первым месяцем выплат считается тот, когда была подана заявка на помощь. Первые выплаты производятся в течение двух недель после принятия положительного решения по заявке при наличии банковских реквизитов заявителей.

Видео дня

Для получения помощи нужно подать заявку на сайте Фонда и заполнить форму. Чтобы заявку одобрили, нужно предоставить сканы свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о смерти родителей и документ, который подтверждает личность опекуна ребенка.

Как помочь сиротам в Украине

Лучший способ отметить День детей-сирот войны - сделать пожертвование в городской сиротский приют или перечислить деньги в крупные фонды, которые помогают украинским сиротам.

Какие фонды помогают сиротам в Украине:

Также в эту дату можно отнести вещи или еду в ближайший сиротский приют, или в местный центр размещения беженцев.

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