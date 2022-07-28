Украина впервые отмечает День государственности.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с основанным им год назад праздником – Днем государственности Украины.

По этому поводу глава государства опубликовал в соцсетях патриотическое видеообращение.

"Неспокойное утро. Опять – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда. Еще далеко не все вороженькі – как роса на солнце... Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", – отметил Зеленский в подписи к ролику.

Президент убежден, что для сохранения государственности украинцам важно объединяться:

"Нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов Украины. Это три брата: Государственный флаг Украины, Государственный герб Украины и Государственный гимн. По моему мнению, очень важно не просто отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения".

День государственности Украины 28 июля

Стоит отметить, что сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности. Праздник совпадает с днем крещения Киевской Руси.

В прошлом году Зеленский инициировал и подписал соответствующий указ Об утверждении Дня государственности. 31 мая 2022 года приняла закон, который устанавливает День государственности Украины 28 июля праздничным днем.

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