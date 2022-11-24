Кроме того, проголосовали и за демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову.

Исполком Одессы поддержал демонтаж и перенос памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрице Екатерине II.

Как сообщила пресс-служба мэрии, соответствующее решение принято сегодня, 24 ноября.

"На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника "Основателям Одессы", – говорится в сообщении.

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Как пишет "Суспільне Одеса", решение приняли единогласно. Кроме того, проголосовали и за демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову на Южной дороге.

По словам вице-мэр Одессы Олега Брындака, вопрос о сносе памятника Екатерине II будет окончательно решен 30 ноября на сессии горсовета. На месте российской императрицы могут восстановить фонтан.

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе

На протяжении последних месяцев активизировалась общественная дискуссия относительно уместности размещения памятника императрице Екатерине II в центре Одессы. В октябре был проведен электронный опрос о судьбе памятника. Среди предложенных вариантов больше всего одесситы поддержали идеи демонтировать монумент и оставить скульптурную композицию на месте, но дополнить ее информацией о деятельности императрицы.

В мэрии информировали, что окончательное решение о судьбе памятника "Основателям Одессы" будет принимать городской совет.

До этого указанную достопримечательность неизвестные неоднократно обливали краской. Также возле постамента проводили акции с требованием его снести. 6 ноября вокруг памятника поставили забор.

История памятника "Основателям Одессы"

В 2007 году в Одессе реставрировали Екатерининскую площадь. Во время реставрации на площади установили памятник "Основателям Одессы", который является копией памятника, который большевики демонтировали в 1925 году.

Это композиция, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан.

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