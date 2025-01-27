Некоторые военнослужащие имеют право выйти из состава вооруженных сил.

Демобилизация - это процедура, которая позволяет военнослужащему перейти на мирное положение и прекратить службу в армии. Так как в Украине действует военное положение, то продолжается и мобилизация военнообязанных, а также служба тех, кто уже оказался в армии. Узнайте, как можно уволиться из армии с 1 февраля.

Как проходит демобилизация в Украине

Понятие о том, что такое демобилизация и как правильно провести эту процедуру, отличается для разных категорий военных - срочников, мобилизованных и служащих по контракту. Интересно, что из всех перечисленных категорий демобилизация по собственному желанию возможна только для лиц, которые служат по контракту, будучи при этом гражданами других государств. Для тех, у кого есть гражданство Украины, правила совсем другие.

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Солдаты срочной службы имеют право на увольнение в трех случаях - по окончании военного положения, при демобилизации по сроку службы и при наличии основания в соответствии с законодательством. Более того - военные, которые проходят срочную службу, теперь имеют право мобилизоваться по личному желанию и служить так же, как это делают мобилизованные граждане.

Контрактники

Те военнослужащие, которые добровольно заключили контракт с ВСУ, по закону не могут служить дольше меньше, прописанного в документе. Однако есть нюанс - как только контракт заканчивается, он автоматически продлевается и действует, пока не закончится военное положение, не наступит демобилизация или не появятся законные основания для увольнения.

ВАЖНО: служащие по контракту не имеют права демобилизоваться при наличии супруга или супруги, своих родителей или родителей супруга (супруги) со статусом инвалидности. Также у них нет такой возможности, даже если трое и больше несовершеннолетних детей находятся у них на иждивении.

Мобилизованные

Демобилизация мобилизованных мужчин - процедура еще более сложная, чем в ситуации со срочниками или контрактниками. Те, кто попал в армию после 24 февраля 2022 года в рамках принудительной мобилизации, будут служить, пока президент не объявит об окончании военного положения. Так они могут дождаться демобилизации, если нет никаких законных оснований для увольнения со службы.

Как демобилизоваться в Украине по состоянию здоровья

В законодательстве нашей стране существует возможность уволиться со службы в связи с медицинскими показаниями. Это касается тех, кто может демобилизоваться в Украине по решению ВВК. При этом важно понимать, что вероятность увольнения по состоянию здоровья возрастает, если:

мужчину признали непригодным к службе и исключили с воинского учета;

признали непригодным и "отправили" на переосвидетельствование через полгода или год.

При наличии тяжелых заболеваний военнослужащего могут не демобилизовать, а отправить на лечение с пересмотром решения позже. Иногда после дополнительного обследования в установленные сроки действительно наступает демобилизация - военнослужащего снимают с учета и увольняют со службы, но может случиться иначе - вылечат и признают годным.

Как демобилизоваться мобилизованным по семейным обстоятельствам

Некоторые военные также могут использовать ситуацию в семье как повод, чтобы подать документы на увольнение со службы. Демобилизация в таком случае весьма распространена, и больше всего причин для нее кроется именно в семейном положении.

Для того чтобы получить возможность уйти со службы именно таким образом, нужно подтвердить, что военнослужащий:

воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

воспитывает ребенка, у которого диагностированы тяжелые заболевания, и это подтверждено документально;

ухаживает за супругой или супругом, малолетним ребенком, своими родителями или родителями супруга (супруги), и это подтверждено документально;

имеет супруга или супругу, которые относятся к категории лиц с инвалидностью 1 или 2 группы;

имеет мать и отца, у которых есть статус инвалидности 1 или 2 группы;

является опекуном недееспособного лица, у которого есть статус инвалидности 1 или 2 группы, и осуществляет регулярный уход за ним;

постоянно ухаживает за лицом со статусом инвалидности 2 группы;

постоянно ухаживает за лицом, которое нуждается в этом по решению медико-экспертной комиссии, причем, никто другой ухаживать за ним не может;

является одним из супружеской пары, где оба человека служат в армии, но у них есть несовершеннолетний ребенок или несколько детей;

самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

содержит троих или больше несовершеннолетних детей, которые находятся у него на иждивении;

имеет супруга, супругу, сына, дочь, отца, мать, дедушку, бабушку, родных или неполнородных брата или сестру, которые погибли или пропали без вести, защищая и обороняя Украину, сдерживая агрессию со стороны РФ в Луганской и Донецкой областях, а также защищая и обороняя Украину, сдерживая агрессию со стороны РФ в период военного положения.

Важно помнить, что демобилизация 2025 доступна и для женщин, которые по контракту проходят службу в ВСУ. Во-первых, они могут уволиться со службы по причине беременности. Во-вторых, такая возможность существует для тех, кому необходимо ухаживать за ребенком до трех лет. Кроме того, если по решению медкомиссии ребенок нуждается в более продолжительном постоянном уходе, женщина также может подать заявление на увольнение со службы, но только до того момента, пока ребенку не исполнится 6 лет.

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