Также сама скорость распространения этого штамма коронавируса является повышенной.

Инфицирование штаммом коронавируса "Дельта", по предварительным данным, имеет более тяжелое течение и требует усиленных мер интенсивного медицинского вмешательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сегодня на брифинге в Киеве.

"Предварительно в 2,6 раза возрастает потребность в палатах интенсивного лечения или необходимость госпитализации, или предоставленияя тех или иных мер интенсивного медицинского вмешательства", - сказал Кузин.

Также, по его словам, большинство стран сталкивается с тем, что этот штамм является доминирующим.

"За последний месяц во многих государствах с 15%, которые ранее занимал штамм "Дельта", этот процент вырос до 85%. То есть, такое быстрое замещение свидетельствует, что он довольно быстро распространяется по планете", - добавил Кузин.

В то же время, отметил главный санврач, сейчас невозможно с уверенностью сказать, что этот штамм приводит к более высокому показателю летальности, поскольку такие данные еще собираются, однако "точечные данные об этом также имеются".

Кроме того, отметил Кузин, вероятно для нового штамма характерен повышенный риск повторного инфицирования, и это тоже является одной из особенностей "Дельты".

Относительно эффективности вакцин в отношении "Дельты", Кузин сказал: "Действительно, мы видим уменьшение эффективности вакцин и после двукратного введения, и после однократного введения. То есть одна доза и две дозы вакцины защищают не так эффективно, как они защищали бы от, например, "Альфа-штамма".

В то же время он отметил, что вакцинация уберегает от осложненного течения болезни и снижает уровень летальности.

Относительно "единичных сообщений о так называемом штамме "Дельта+", Кузин отметил, что, по сути это – одна дополнительная мутация штамма "Дельта" и пока она в большинстве стран "не вызывает какого-то беспокойства или определенных особенностей".

"Поэтому шансов на то, что это будет какая – то новая отдельная мутация, к которой будет приковано отдельное внимание - этот шанс маловероятен", - подытожил главный санитарный врач Украины.

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В Украине - 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта"

По словам Кузина, в Украине уже подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

"На сегодняшний день у нас выявлено 17 случаев "Дельта"-штамма. Это информация по состоянию на сегодняшнее утро. Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - сказал Кузин.

По его информации, случаи инфицирования "Дельтой", которые были подтверждены, сейчас фокусируются в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

"Среди этих 17 человек подавляющее большинство путешествовали в Россию или за рубеж, где фиксируются вспышки, связанные с "Дельта"-штаммом", - отметил Кузин.

Штамм "Дельта" в Украине: что известно

В Александровской больнице в Киеве 27 июля умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы.

13 июля в Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, приехавших из России.

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ. Отмечается, что такая ситуация обусловлена увеличением распространенности в мире штамма "Дельта", который сейчас обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Автор: Денис Прядко