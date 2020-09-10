По всем областным управлениям полиции повесили баннеры с надписью "Свободу Виталию Маркиву".

Полицейские из разных уголков Украины поддержали Виталия Маркива – украинского бойца Нацгвардии, незаконно осужденного в Италии.

Как стало известно УНИАН, по всем областным управлениям полиции повесили баннеры с надписью "Свободу Виталию Маркиву".

"Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!", - так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции - 29.09.20 в Милане", - написал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!",- так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции - 29.09.20 в Милане. #freeMarkivpic.twitter.com/uobP3ullmw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 10, 2020

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Что известно о деле Маркива

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии по Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.

В жалобе адвокатов на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

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Автор: УНИАН