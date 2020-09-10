Полицейские из разных уголков Украины поддержали Виталия Маркива – украинского бойца Нацгвардии, незаконно осужденного в Италии.
Как стало известно УНИАН, по всем областным управлениям полиции повесили баннеры с надписью "Свободу Виталию Маркиву".
"Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!", - так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции - 29.09.20 в Милане", - написал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!",- так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции - 29.09.20 в Милане. #freeMarkivpic.twitter.com/uobP3ullmw— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 10, 2020
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Что известно о деле Маркива
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.
- По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.
- 12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.
- 20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
- 3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии по Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.
- В жалобе адвокатов на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
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