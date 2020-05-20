Дело Гандзюк: активисты устроили пикет в Мариинском парке, где состоится пресс-конференция Зеленского (фото)

Участники инициативы требуют справедливого расследования дела Екатерины Гандзюк.

Сегодня, 20 мая, в Мариинском парке проходит немногочисленный пикет. Как известно, в Мариинском дворце сегодня дает пресс-конференцию президент Украины Владимир Зеленский.

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Как передает с места событий ТСН, активистов немного. Они держат плакат "Зеленский, признай слив дела Гандзюк". Правоохранителей в парке гораздо больше, чем активистов. Мероприятие проходит без конфликтов.

Как известно, в годовщину своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину.

17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина до 2 апреля. 25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера.