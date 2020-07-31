В суд направили обвинительный акт в отношении двух экс-беркутовцев по делу Майдана

Также завершено расследование в отношении еще одного бывшего «беркутовца».

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Незалежности. В ходе задержания к потерпевшему применили физическую силу, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

Экс-правоохранителям инкриминируется незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Также при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора следователями ГБР завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего милиционера батальона милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, в незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, и предоставления заведомо ложных показаний, сопряженном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

«Будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, он предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в г. Киеве в январе 2014 года, что не соответствовало действительности», - говорится в сообщении.

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