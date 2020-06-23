Разгон студентов на Майдане: следователи завершили расследование дела против двух экс-"беркутовцев"

Еще одному экс-милиционеру сообщили о подозрении.

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование дела в отношении двух бывших «беркутовцев», которые участвовали в разгоне студентов на Майдане 30 ноября 2013 года, еще одному экс-милиционеру сообщено о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Двум бывшим милиционерам полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве, инкриминируется незаконное препятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием, а также служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, сегодня, 23 июня, сообщается о подозрении еще одному бывшему милиционеру «Беркута» в совершении аналогичных уголовных правонарушений.

По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывшие правоохранители, превышая служебные полномочия, совершили административное задержание участников мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания милиционеры «Беркута» применили к потерпевшим насильственные действия, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем они также составили рапорты о задержании, в которые внесли заведомо ложные сведения.

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