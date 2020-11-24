В Днепре четверг, 26 ноября, объявлен днем траура по умершему генеральному директору конструкторского бюро «Южное» Александру Дегтяреву.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Днепровский городской голова Борис Филатов, обнародовав соответствующее распоряжение.
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«Для почтения памяти Дегтярева Александра Викторовича, генерального директора Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля, академика НАН Украины, внезапно ушедшего из жизни, объявить в городе Днепре 26.11.2020 днем траура», - говорится в распоряжении.
По словам Филатова, Дегтярев принадлежал к школе опытных специалистов, чье имя известно в Украине и за ее пределами.
«Он был достойным человеком. Человеком слова, готовым делать невозможное для легендарного конструкторского бюро», - отметил Филатов.
Гражданская панихида по Александру Дегтяреву состоится 26 ноября с 11:00 до 12:00 в ДК Машиностроителей на ул. Рабочей.
Александр Дегтярев: чем известен
- Сегодня скончался больной коронавирусной инфекцией генеральный директор государственного конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Он был одним из опытнейших специалистов аэрокосмической отрасли Украины.
- Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года - с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором – генеральным директором.
- Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю «двигатели летательных аппаратов» в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.
- Работал в КБ «Южное» с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.
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