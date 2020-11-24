Траур объявлен по умершему гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву.

В Днепре четверг, 26 ноября, объявлен днем траура по умершему генеральному директору конструкторского бюро «Южное» Александру Дегтяреву.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Днепровский городской голова Борис Филатов, обнародовав соответствующее распоряжение.

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«Для почтения памяти Дегтярева Александра Викторовича, генерального директора Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля, академика НАН Украины, внезапно ушедшего из жизни, объявить в городе Днепре 26.11.2020 днем траура», - говорится в распоряжении.

По словам Филатова, Дегтярев принадлежал к школе опытных специалистов, чье имя известно в Украине и за ее пределами.

«Он был достойным человеком. Человеком слова, готовым делать невозможное для легендарного конструкторского бюро», - отметил Филатов.

Гражданская панихида по Александру Дегтяреву состоится 26 ноября с 11:00 до 12:00 в ДК Машиностроителей на ул. Рабочей.

Александр Дегтярев: чем известен

Сегодня скончался больной коронавирусной инфекцией генеральный директор государственного конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Он был одним из опытнейших специалистов аэрокосмической отрасли Украины.

Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года - с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором – генеральным директором.

Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю «двигатели летательных аппаратов» в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.

Работал в КБ «Южное» с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.

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Автор: Раиса Юргель