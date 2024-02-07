Сегодня проект закона могли принять в первом чтении.

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нет кворума для того, чтобы был рассмотрен поданный Кабмином законопроект о мобилизации, в котором, в частности, прописано снижение мобилизационного возраста до 25 лет с 27.

Соответственно, в регламент ВРУ, без решения профильного комитета, даже отрицательного, законопроект не должен выноситься в сессионный зал для голосования. "Цирк с законопроектом о мобилизации от власти продолжается", - написал народный депутат Украины Дмитрий Разумков в Telegram. Он отмечает, что в 9.00 должно было начаться заседание, но нет кворума для принятия решений.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк также подтверждает, что нет кворума на комитете для принятия решения. Также отмечает, что в парламенте не хватает голосов для принятия ряда решений, которые сегодня предполагается рассмотреть на заседании ВР.

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"В повестке дня 47-м вопросов. Но, по факту, будет, как всегда - послушаем гостя, уволим члена ЦИК и министра по вопросам ветеранов, примут они закон о мобилизации в первом чтении, дальше кто-то снова поднимет вопрос по Марьяне (речь идет о Безуглой - увольнении ее с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, - УНИАН), все поссорятся, может еще пройдет пару объединяющих законов, где-то 6-7 из всего перечня, Мото (речь идет о народном депутате Андрее Мотовиловце, который является первым заместителем председателя фракции "Слуга народа", - УНИАН) через свои черные очки посмотрит на нас с отвращением и все.... на этом безудержные реформы (может еще где-то в правках зависнем) до последней недели февраля закончатся", - написал он.

В центре внимания мобилизация в Украине 2024 - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада Украины приняла решение, что всеобщая мобилизация в Украине и действие военного положения продлены до 13 мая 2024 года.

Сегодня, 7 февраля, предусматривалось решение профильного комитета - комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки по поводу правительственного законопроекта о мобилизации, чтобы можно было рассмотреть и принять его в первом чтении. Первый заместитель председателя ВР Олександр Корниенко отметил, что в законопроекте есть ряд норм, которые вызовут дискуссии среди народных депутатов.

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