Секретарь СНБО: сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

Секретарь СНБО отметил, что сегодня кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в мире происходит первая биологическая война.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

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В частности, Данилов продемонстрировал мощи Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО послу Королевства Швеция в Украине Тобиасу Тибергу и послу Финляндии Пяйве Лайне.

Во время встречи он заявил, что в современном мире «кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия».

«Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», - отметил он, подчеркнув важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Стороны также обсудили текущую безопасностную ситуацию в регионе, в частности в контексте урегулирования ситуации на востоке Украины, а также событий, происходящих в соседней Беларуси.

В свою очередь, Тиберг и Лайне заверили в неизменности поддержки их странами Украины в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными РФ территориями.

Послы также выразили готовность расширять сотрудничество с нашим государством в сфере кибербезопасности.

Секретарь СНБО Украины выразил благодарность Швеции и Финляндии за оказанную Украине всестороннюю помощь и постоянную поддержку нашего государства.

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Автор: Виталий Саенко