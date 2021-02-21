Министр уверяет, что вакцина прилетит в Украину уже в ближайшие дни.

Глава Минздрава Максим Степанов, который поздно вечером 19 февраля улетел в Индию за вакцинами, отчитался о поставках препарата в Украину. Сейчас вакцина уже направляется в Украину, ее прибытие состоится в ближайшие дни.

Читайте такжеСтепанов разгневался на скептиков украинской вакцины от COVID-19, советует "избавиться от комплексов"

Об этом написал в своем Facebook Максим Степанов 21 февраля.

Он рассказал, что в настоящее время вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее ее ждет долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле. И уже на днях, уточнил глава Минздрава, вакцина прибудет в Украину.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин CoviShield с завода-производителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава... Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - написал министр.

На видео Степанов показал одну из паллет, в которой находятся вакцины, и рассказал, что на них есть наклейка со всеми данными, куда направляется груз. Другую паллету, говорит министр, уже загрузили в авто.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16-17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но ныне "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.

Напомним, что до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН