Зеленский назвал бредом слухи о "срыве спецоперации" по задержанию наемников из ЧВК "Вагнер"

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос?".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" слухи о "срыве украинской спецоперации" по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом президент заявил в комментарии Радио Свобода.

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции", - сказал Зеленский.

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"

Напомним, до этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампании" из-за появления в СМИ информации о якобы срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников.

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Задержание вагнеровцев в Беларуси

В ночь на 29 июля под Минском задержали 32 российских наемников «вагнеровцев». Подконтрольная Кремлю ЧВК якобы намеревалась дестабилизировать ситуацию в Беларуси перед президентскими выборами 9 августа.

Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным, белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона".

Офис генпрокурора просил передать Украине наемников и направлял запрос о выдаче 28 человек. Среди них - 9 украинцев. Следствие установило, что эти лица воевали на Донбассе против Украины в составе террористических формирований. Шевченковский районный суд заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В конце концов Беларусь решила выдать наемников России. Один задержанный остался в стране, ведь имеет белорусский паспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально раскритиковал на "демонстративную выдачу вагнеровцев третьей стороне" и указал, что последствия будут трагическими.

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Автор: Денис Прядко