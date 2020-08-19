Вагнеровцы в Беларуси: Ермак прокомментировал слухи о "срыве украинской спецоперации"

Глава ОП указал, что эта информация впервые появилась в российских СМИ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампании" из-за появления в СМИ информации о якобы срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников.

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Такое заявление он сделал комментарии LB.ua.

Ранее СМИ и некоторые журналисты сообщили, что украинские спецслужбы планировали задержать "вагнеровцев", которые должны были лететь рейсом из Минска в Стамбул. Для этого самолет планировали посадить в одном из аэропортов Украины. Однако проведение спецоперации перенесли на несколько дней, а потом стало известно об их задержании белорусскими силовиками.

«Версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно - в российской« Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», - отметил Ермак.

Глава ОП предположил, что «некоторые внутренние силы» также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов.

«А может быть, кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина», - продолжил он.

Ермак напомнил, что президент назвал решение Минска выдать наемников России странным и неприемлемым.

Он также опроверг информацию о том, что якобы предлагал перенести спецоперацию из-за необходимости проведения переговоров с РФ по пленным.

Глава Офиса президента отверг и догадки о якобы требовании начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы проверить на полиграфе всех участников совещания, где обсуждалась спецоперация.

«Мне об этом ничего неизвестно. Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества», - подытожил Ермак.

Задержание вагнеровцев в Беларуси

В ночь на 29 июля под Минском задержали 32 российских наемников «вагнеровцев». Подконтрольная Кремлю ЧВК якобы намеревалась дестабилизировать ситуацию в Беларуси перед президентскими выборами 9 августа.

Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным, белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона".

Офис генпрокурора просил передать Украине наемников и направлял запрос о выдаче 28 человек. Среди них - 9 украинцев. Следствие установило, что эти лица воевали на Донбассе против Украины в составе террористических формирований. Шевченковский районный суд заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В конце концов Беларусь решила выдать наемников России. Один задержанный остался в стране, ведь имеет белорусский паспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально раскритиковал на "демонстративную выдачу вагнеровцев третьей стороне" и указал, что последствия будут трагическими.

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Автор: Дмитрий Захаров