Узнайте, за какие годы работы вы не получите страховой стаж для пенсии.

Страховой стаж - самый важный показатель для назначения пенсии. Но недостаточно просто работать, чтобы этот стаж засчитывался. Украинцы также должны платить страховой взнос, иначе на выплаты в старости можно не рассчитывать.

Мы разобрались, что входит в страховой стаж, а что - нет. В некоторых случаях доказывать его наличие придется в суде.

Что не входит в страховой стаж Украины в 2025 году

В страховой стаж для пенсии засчитываются года работы, в течение которых работодатель оплачивал страховые взносы. Это обязательное условие для назначения выплат. Также в этот период включаются отпуска, больничные и декрет по уходу за ребенком до 3 лет.

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В ПФУ рассказали, что не входит в страховой стаж в 2025 году. Годы работы не засчитают в таких случаях:

Трудоустройство неофициальное . Если человек работает, но работодатель не платит взносы, то стаж не считается.

. Если человек работает, но работодатель не платит взносы, то стаж не считается. Любой период, который не внесен в Трудовую книжку . В таком случае стаж не засчитывается автоматически - нужно собирать дополнительные справки с подтверждением трудоустройства.

. В таком случае стаж не засчитывается автоматически - нужно собирать дополнительные справки с подтверждением трудоустройства. Период учебы в колледжах и университетах до 2004 года . Ранее обучение в вузах указывалось в трудовых книжках, но с 2004 года больше не учитывается.

. Ранее обучение в вузах указывалось в трудовых книжках, но с 2004 года больше не учитывается. Работа по гражданско-правовому договору до 2016 года . В этот период работодатели ещё не платили взносы в ПФУ.

. В этот период работодатели ещё не платили взносы в ПФУ. Есть ошибки в Трудовой книжке . Например, личные данные сотрудника или предприятия указаны с опечаткой, или нет нужных печатей. Пенсионный фонд часто обращает внимание на недочеты, поэтому их стоит исправить.

. Например, личные данные сотрудника или предприятия указаны с опечаткой, или нет нужных печатей. Пенсионный фонд часто обращает внимание на недочеты, поэтому их стоит исправить. Работа за границей. Если украинец работал в стране, которая не имеет официального договора с Украиной, то этот период не засчитается.

Также в стаж входит период по уходу за лицом с инвалидностью, если страховой стаж за опекуна выплачивает орган соцзащиты.

Как считается страховой стаж до 2004 года

Украинцам стоит знать, что исключается из страхового стажа период работы до 2004 года, если нет записи в книжке. Только с этого года оплата страхового взноса стала обязательной.

Есть несколько способов, как подтвердить страховой стаж до 2004 года - нужно предоставить Трудовую книжку или любые письменные справки о том, что человек работал на предприятии. Если никаких документов нет, но есть свидетели-коллеги, то можно доказать наличие стажа в суде.

Напомним, что в 2025 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа, в 63 - 22 года стажа, в 65 - 15 лет.

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