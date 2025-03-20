Трудовой стаж реально подтвердить даже без Трудовой книжки или записей в ней.

Будущим и нынешним украинским пенсионерам не лишним будет узнать, как можно подтвердить трудовой стаж, который был получен до 2004 года. Неполная информация может отсрочить выход на пенсию на дополнительный срок.

Адвокат, руководитель судебной практики ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Максимов Николай рассказал УНИАН все нюансы того, как подтвердить трудовой стаж в Украине.

Как подтвердить трудовой стаж без трудовой книжки

По словами Максимова, до 2004 года любой трудовой стаж, даже если работодатель не платил социальные взносы, считается таким, который должен быть учтен при назначении пенсии.

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"Классически трудовой стаж подтверждают следующим образом - предоставляют Трудовую книжку или трудовой договор с приказом о зачислении на работу и приказ об увольнении. Или же можно предоставить доказательства из налоговой, что работодатель платил социальный взнос, поскольку был период до 2004 года, когда предприятия все равно должны были платить такой взнос" - отметил он.

Важный нюанс: по законодательству до 2004 года уплата социального взноса работодателем не зависела от воли работника, и суды засчитывают трудовой стаж, независимо от того, уплачены такие взносы или нет. А после 2004-го уплата соцвзноса считается ответственностью и того, кто работал. То есть работник должен был контролировать уплату взноса, и если проплат нет после 2004 года, то стаж не засчитывается.

Как подтвердить трудовой стаж в этом случае? Нужно предоставить Пенсионному фонду любые письменные данные, свидетельствующие о том, что человек действительно в определенный период работал на конкретном предприятии. Это могут быть, к примеру, документы из архива или справки.

Если их нет или в ПФУ предоставленные документы посчитали недостаточными, то стаж можно попробовать подтвердить в судебном порядке, если есть свидетели, которые подтвердят, что человек работал на указанном месте.

Самая популярная причина проблемы с подтверждением трудового стажа - у человека не сохранилась Трудовая книжка. В таком случае можно сделать запросы в налоговую по уплате социальных взносов, а также обратиться в архив, в котором хранятся документы с нужного предприятия.

"Проблемы с подтверждением трудового стажа могут возникнуть и в том случае, если человек работал на предприятии, которое уже ликвидировано, обанкротилось или находится за границей и при этом за него не платили социальные взносы, и нет записи в Трудовой книжке о периоде трудовой деятельности", - рассказал Максимов.

Также могут возникнуть проблемы с зачислением трудового стажа, если в записи в Трудовой книжке есть ошибки. Например, неправильно написали фамилию, имя, отчество работника или есть ошибка в названии предприятия, неправильно указан период работы. По словам адвоката, в ПФУ часто цепляются к таким нюансам.

Как подтвердить трудовой стаж если предприятие ликвидировано

Максимов посоветовал, как подтвердить трудовой стаж для пенсии, если предприятие было ликвидировано.

"Нужно обратиться в архив, в который передали его документы, в том числе по работникам. В архивах делают отдельный вид справок, в которых говорится, что действительно, согласно архивным данным, конкретное лицо работало на предприятии в определенный период. Справку из архива нужно предоставить в Пенсионный фонд, и он должен зачислить человеку заработанный на предприятии стаж. Но бывают случаи, когда в архивах нет никакой информации или она неполная, или ошибочная. Если ситуация такая - то трудовой стаж можно будет подтвердить только в судебном порядке", - разъяснил он.

Самый сложный случай, когда нет записи в Трудовой книжке, не уплачивались социальные взносы и нет информации в архивах.

"Тогда придется обращаться в суд и искать любые документы, которые могут подтверждать работу на предприятии, к примеру, о членстве в профсоюзах, журналы о посещении работы. Также можно привлекать свидетелей", - подчеркнул адвокат.

Как подтвердить трудовой стаж если нет записи в Трудовой книжке

Рассмотрим также, как подтвердить трудовой стаж, если Трудовая книжка есть, но запись в ней отсутствует. Максимов советует в первую очередь обратиться к предприятию. Если оно все еще работает и хранит старые документы, которые подтверждают период работы человека, то проблему легко решить.

В ином случае придется обращаться в архив. Адвокат поделился одним лайфхаком, который, правда, не всегда можно использовать.

"Если человек работал на небольшом предприятии, которое ликвидировано, то печати чаще всего не выбрасывают. Учредитель или директор предприятия мог оставить у себя печать, и этого человека можно попробовать отыскать и обратиться за справкой о том, что вы в определенный период там действительно работали. Таким способом иногда пользуются. Он "полусерый", поскольку справку должны выдавать задним числом, - то есть до даты ликвидации этого предприятия", - подытожил он.

Ранее УНИАН рассказывал, что входит в трудовой стаж в Украине.

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