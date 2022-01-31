Повышение цен на одноразовые пакеты, новые правила въезда в ЕС и другие важные изменения в жизни украинцев с 1 февраля 2022 года.

Последний зимний месяц принесет украинцам несколько важных изменений. В этом месяце туристы будут въезжать в ЕС по новым правилам, правоохранители получат повышение зарплат, а школьники начнут регистрироваться на ВНО. Что изменится в Украине с 1 февраля - подробно в нашем материале.

Подорожание пластиковых пакетов

С 1 февраля цены на одноразовые пластиковые пакеты вырастут. Теперь магазины будут обязаны продавать их не меньше чем за 2 грн. Пакет без ручек и боковых складов будет стоить минимум 2 грн, только со складками или только с ручками - 2,5 грн, со складками и с ручками - 3 грн. Ранее многие магазины устанавливали на пакеты символичную цену в 10 копеек.

Напомним, что запрет на бесплатные пакеты в Украине был анонсирован в конце 2021 года. Отказываться от пакетов будут в несколько этапов. Сначала цены на них повысят, а к 2023 году совсем перестанут продавать.

Новые правила въезда в страны ЕС

С 1 февраля для украинцев вводятся новые правила въезда в страны ЕС. Теперь для въезда понадобятся следующие документы:

сертификат о полной вакцинации одной из одобренных в ЕС вакцин (последняя доза должна быть введена не позднее, чем 250 дней назад);

сертификат о введении бустерной дозы прививки, если с момента вакцинации прошло больше 250 дней;

негативный результат ПЦР-теста на коронавирус;

для переболевших - справка о выздоровлении.

Если у туриста нет таких документов, то его могут обязать сдать тест на коронавирус в течение 24 часов после прибытия в страну. Напомним, что в странах ЕС признается электронный сертификат в Дія.

Повышение зарплат правоохранителей

С 1 февраля правоохранителям в Украине повысят зарплаты. Процесс повышения начался в январе и будет завершен в феврале. Надбавки получат работники МВД, полицейские, спасатели, пограничники, нацгвардейцы, работники миграционной службы.

Начало регистрации на ВНО-2022

С 1 февраля до 9 марта школьники могут подать документы для участия в ВНО 2022. Для бесплатного участия можно выбрать максимум 5 предметов. Обязательными для сдачи будут три экзамена: украинский язык и украинская литература, история Украины и математика либо иностранный язык. Зарегистрироваться можно тут.

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