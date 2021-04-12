Пальцы женщины застряли в блендере / фото КАРС
В Киеве женщина засунула пальцы в насадку ручного блендера.
Об этом в Facebook сообщила КАРС "Киевская служба спасения".
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Как сообщается, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распилить “ножку” блендера.
В результате удалось сохранить женщине пальцы, лишь на одном остался порез от ножей блендера.
Со стороны спасателей КАРС также была оказана медицинская помощь пострадавшей.
Насадку блендера пришлось распилить / фото КАРС
Только на одном пальце остался порез / фото КАРС
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