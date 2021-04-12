Спасателям пришлось распилить насадку блендера, чтобы вытащить пальцы пострадавшей.

В Киеве женщина засунула пальцы в насадку ручного блендера.

Об этом в Facebook сообщила КАРС "Киевская служба спасения".

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Как сообщается, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распилить “ножку” блендера.

В результате удалось сохранить женщине пальцы, лишь на одном остался порез от ножей блендера.

Со стороны спасателей КАРС также была оказана медицинская помощь пострадавшей.

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Автор: Екатерина Лиманская