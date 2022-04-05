На въезде в Киев уже образовались немалые пробки.

В Киев возвращаются жители, несмотря на просьбу властей подождать с возвращением, потому что в городе еще опасно и инфраструктура не готова к тому, чтобы принять людей.

Как отмечает корреспондент ТСН, на въезде в Киев уже образовались немалые пробки, впрочем, все же большая часть машин в очередях – это машины, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Немало машин подвозят еду, также это волонтерские и военные автомобили.

Но и машин с семьями здесь достаточно. Люди приводят самые разные аргументы в ответ на вопрос, почему они так рано сюда едут. У кого-то заканчиваются деньги, кто-то просто психологически не выдерживает быть вдали от дома. Особенно много в машинах пожилых людей, которым труднее всего переживать войну, тогда как детей в машинах съемочная группа пока не увидела. Водители говорят: поскольку власти Киева призывают не спешить возвращаться в столицу, они пока не перевозят сюда детей.

При этом все, кто возвращаются домой, говорят, что им уже не страшно – собственно, это главный аргумент, который они приводят.

"Войска отошли немного дальше, также есть работа, которую надо выполнять", – говорит один из мужчин за рулем авто.

Как сообщал УНИАН, в Киеве постепенно восстанавливает полноценную работу наземный транспорт. В частности, по состоянию на 5 апреля в городе курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев.

Кроме того, с сегодняшнего дня в киевском метро открыли сразу две пересадки между линиями: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта" и "Золотые ворота" – "Театральная".