Черниговские бизнесмены Тарасовцы сбросили на озеро токсичные остатки своей разбомбленной гостиницы

Чернигов столкнулся с ситуацией, когда ущерб для рек и озер наносят не только россияне, но и представители местного бизнеса – семья Тарасовцов. Как говорится в статье под заголовком "Вредят не меньше оккупантов…", в ​​городе набирает обороты скандал с загрязнением озера Земснаряд – одного из любимых мест отдыха черниговцев. По предварительным оценкам, Тарасовцы нанесли природе ущерб в 216 млн гривен.

Озеро Земснаряд является одной из визитных карточек города. Оно расположено сбоку от Киевской трассы, неподалеку от известного Собора Святой Катерины на въезде в Чернигов. Весной этого года местные жители были в шоке, когда однажды увидели на прибрежной полосе огромные кучи несортированного строительного мусора. Выяснилось, что свалку на озере устроил черниговский бизнесмен Юрий Тарасовец.

Как пишут журналисты, за Тарасовцом в Чернигове уже тянется длинный шлейф скандалов. К примеру, известно, что как владелец строительной компании "Основа-Буд-7" он продает людям квартиры, которые либо годами не сдаются в эксплуатацию, либо вообще никогда не будут построены.

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История с загрязнением озера Земснаряд поражает еще и тем, что на принадлежащий громаде земельный участок были сброшены отходы от разбора разрушенной гостиницы "Украина", которая принадлежала Тарасовцам, а в марте 2022 года была уничтожена россиянами.

Черниговские бизнесмены Тарасовцы сбросили на озеро токсичные остатки своей разбомбленной гостиницы
Черниговские бизнесмены Тарасовцы сбросили на озеро токсичные остатки своей разбомбленной гостиницы

Одним из доказательств того, что к масштабному загрязнению озера причастны Тарасовцы, является решение коллегии судей по этому делу. В документе указано, что в вывозе мусора задействовано транспортное предприятие "АТП 2550". А Юрий Тарасовец, согласно его декларации, является главой Наблюдательного совета этого предприятия.

В распоряжении журналистов оказался документ, в котором впервые указывается сумма экологического ущерба, нанесенного озеру Земснаряд. По расчетам специалистов Государственной экологической инспекции Украины, эта сумма составляет более 216 миллионов гривен.

"Местные жители возмущаются: чем Тарасовцы лучше оккупантов? Мол, враги нанесли ущерб своими ракетами, а местные дельцы только удвоили вред для громады", - говорится в статье.

Черниговские бизнесмены Тарасовцы сбросили на озеро токсичные остатки своей разбомбленной гостиницы
Черниговские бизнесмены Тарасовцы сбросили на озеро токсичные остатки своей разбомбленной гостиницы

Черниговцы также боятся, что Тарасовец начнет незаконное строительство на озере. На сегодня часть прибрежной полосы уже огорожена строительным забором и туда заехала строительная техника компании "Основа-Буд-7" Тарасовца.

Как сообщали СМИ ранее, черниговский банк местных застройщиков Тарасовцев – Поликомбанк – может быть ликвидирован из-за сомнительной схемы кредитования связанной компании "Основа-Буд-7", которая находится на грани банкротства.