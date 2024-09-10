Черниговские бизнесмены Тарасовцы сбросили на озеро токсичные остатки своей разбомбленной гостиницы

Чернигов столкнулся с ситуацией, когда ущерб для рек и озер наносят не только россияне, но и представители местного бизнеса – семья Тарасовцов. Как говорится в статье под заголовком "Вредят не меньше оккупантов…", в ​​городе набирает обороты скандал с загрязнением озера Земснаряд – одного из любимых мест отдыха черниговцев. По предварительным оценкам, Тарасовцы нанесли природе ущерб в 216 млн гривен.

Озеро Земснаряд является одной из визитных карточек города. Оно расположено сбоку от Киевской трассы, неподалеку от известного Собора Святой Катерины на въезде в Чернигов. Весной этого года местные жители были в шоке, когда однажды увидели на прибрежной полосе огромные кучи несортированного строительного мусора. Выяснилось, что свалку на озере устроил черниговский бизнесмен Юрий Тарасовец.

Как пишут журналисты, за Тарасовцом в Чернигове уже тянется длинный шлейф скандалов. К примеру, известно, что как владелец строительной компании "Основа-Буд-7" он продает людям квартиры, которые либо годами не сдаются в эксплуатацию, либо вообще никогда не будут построены.

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История с загрязнением озера Земснаряд поражает еще и тем, что на принадлежащий громаде земельный участок были сброшены отходы от разбора разрушенной гостиницы "Украина", которая принадлежала Тарасовцам, а в марте 2022 года была уничтожена россиянами.

Одним из доказательств того, что к масштабному загрязнению озера причастны Тарасовцы, является решение коллегии судей по этому делу. В документе указано, что в вывозе мусора задействовано транспортное предприятие "АТП 2550". А Юрий Тарасовец, согласно его декларации, является главой Наблюдательного совета этого предприятия.

В распоряжении журналистов оказался документ, в котором впервые указывается сумма экологического ущерба, нанесенного озеру Земснаряд. По расчетам специалистов Государственной экологической инспекции Украины, эта сумма составляет более 216 миллионов гривен.

"Местные жители возмущаются: чем Тарасовцы лучше оккупантов? Мол, враги нанесли ущерб своими ракетами, а местные дельцы только удвоили вред для громады", - говорится в статье.

Черниговцы также боятся, что Тарасовец начнет незаконное строительство на озере. На сегодня часть прибрежной полосы уже огорожена строительным забором и туда заехала строительная техника компании "Основа-Буд-7" Тарасовца.

Как сообщали СМИ ранее, черниговский банк местных застройщиков Тарасовцев – Поликомбанк – может быть ликвидирован из-за сомнительной схемы кредитования связанной компании "Основа-Буд-7", которая находится на грани банкротства.