О пережитом рассказала одна из местных женщин.

В селе Ягодное под Черниговом российские оккупанты более 300 человек месяц держали в подвале местной школы.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook Анна Пономаренко, которая с сыном и родителями мужа находилась в том подвале.

По ее словам, 3 марта 2022 года в село Ягодное зашло войско русских орков.

"Первая встреча с варварами была одна из самых страшных для меня - держа на руках ребенка, я упала на колени и просила, чтобы только не стреляли в сыночка. Потом нас с сыном и родителями мужа закрыли в погребе на двое суток. На мою просьбу принести горшок для ребенка, оккупант согласился, но достал гранату Ф1 и сказал, если ему не понравятся мои движения при передвижении по горшком, он бросит гранату в погреб, где находился мой сыночек", - отметила женщина.

На третьи сутки под дулом автоматов всех жителей села согнали в подвал школы, и там началось выживание для всех пленных. Всего было около 360 человек, из них самые маленькие - дети в возрасте 1-1,5 месяца. Пономаренко вспоминает, что спали все сидя, кроме детей и стариков, которые физически не могли сидеть. Без света, вентиляции, туалета.

"На ночь закрывали двери в подвал, подпирая чем-то и ставили солдата с оружием. В случае, если кто-то надумает выйти самовольно - расстреляют. На улицу выпускали в зависимости от настроения одного из командиров. Если наши ребята ВСУ им насыпали и они несли потери - могли вообще не выпускать нас целый день. То есть, выйти на свежий воздух - зависело от настроения оккупантов. Если и выходили, то с тревогой, поскольку почти постоянно были взрывы, и как в результате - осколки летели в нас, были раненые...", - отмечает женщина.

В это время оккупанты грабили дома в селе, вывозили мебель, технику, одежду, даже женское б/у белье.

"Старые люди начинали терять рассудок в прямом смысле, а впоследствии умирали. Дети в это время были рядом с мертвыми людьми. Умершие не были похоронены в течение 10 дней, находились в погребе. Занесли их туда, чтобы на поверхности не было слышно запахов. Хлеб ели с помойки. У людей отекали ноги до невероятных размеров и кровоточили. Антисанитария, страшный кашель, неизвестно высыпания на коже и еще много чего получили люди, находясь там", - рассказала женщина, которой пришлось пережить ужасы оккупации.

Она также призналась, что ощущения от встречи с военными ВСУ невозможно описать.

3 апреля украинские военные освободили населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка Черниговской области, где расположены развязки на ключевой трассе до Чернигова.

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