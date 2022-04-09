После неудачной попытки выехать из Чернигова, женщина попала в плен оккупантов и 24 дня провела в подвале.

Через девять дней после начала войны в Украине супруги Виктория и Петр Коваленко решили уехать из Чернигова, чтобы обезопасить детей - 12-летнюю Веронику и годовалую Варвару.

Они взяли самые необходимые вещи и отправились в путь. Когда выехали из окрестностей города, в районе села Ягодное дорогу им загородили камни. Петр остановился, вышел и начал их оттягивать, а через несколько секунд их машину обстреляли, вспыхнул пожар, передает Би-би-си.

"Обломок порезал мне голову, я истекала кровью. Моя старшая дочь испугалась", - вспоминает Виктория.

"Вероника начала кричать, у нее дрожали руки, поэтому я пыталась ее успокоить. Она вышла из машины, я последовала за ней. Потом увидела, как она упала. Когда подошла ближе, у нее уже не было головы", - рассказала женщина.

"Я старалась сохранять спокойствие, держала на руках меньшую дочь. Нужно было найти безопасное место", - сказала она.

Петра она больше не видела, но его молчание подсказало Виктории, что он тоже мертв.

Виктория и ее маленькая Варвара спрятались в припаркованной машине, но тут снова началась стрельба. Она побежала к маленькому зданию, где очевидно обустроились солдаты. Спрятавшись там, она думала, как обезопасить себя и дочь.

На следующий день их нашли российские патрульные и отвезли в село Ягодное.

Следующие 24 дня мать и ребенок провели в подвале местной школы. На глазах у Виктории умирали люди, не имея доступа к необходимой медицинской помощи. По словам Виктории, в комнате было 40 человек. Света не было, поэтому пользовались свечами и зажигалками. Не хватало воздуха, было трудно дышать. Выходить в туалет почти не разрешали, поэтому люди были вынуждены использовать ведра.

"От недостатка движения людям было плохо, они сидели на стульях, спали на стульях. Мы видели их вены, они начинали кровить, поэтому мы делали повязки", - вспоминает Виктория.

В таких условиях Виктории пришлось мысленно пережить потерю мужа и старшей дочери. Она говорит, что держалась - насколько могла, сосредоточившись на спасении жизни младшего ребенка.

Виктория попросила россиян принести тела Петра и Вероники в школу, чтобы она могла их похоронить.

От сгоревшей машины почти ничего не осталось: куски сгоревшей одежды Вероники, небольшой браслет с подвеской в форме сердца, два автомобильных номерных знака, побелевших от огня.

Виктория вспоминает день, когда привезли останки тел ее мужа и дочери.

"Было 12 марта. Мне позвонили и сказали: Пойдем, увидишь, где они будут лежать. Их похоронили в лесу, в двух могилах. И два креста с табличками", - рассказала женщина.

"Мы остались и начали засыпать ящики землей, но начался обстрел, поэтому мы убежали, не успели их закопать. Это было очень страшно", - вспомнила Виктория.

"Если бы мне дали возможность застрелить Путина, я бы это сделала, - сказала она. - Рука бы не дрогнула".

В настоящее время Виктория и Варвара во Львове, в относительной безопасности.

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