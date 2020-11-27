Журналисты показали, что происходит в киевских торговых центрах в черную пятницу в условиях пандемии.
Читайте такжеЧерная пятница 2020 в Украине-лучшие акции, история праздника и интересные фактыКак сообщает ТСН, всемирный праздник шопоголиков в этом году проходит при чрезвычайных условиях.
«Обычно самые ярые покупатели выстраиваются в длинные очереди, чтобы воспользоваться скидками, которые в этот день предлагают продавцы», – говорится в сюжете.
Отмечается, что несмотря на карантин и ограничения весь Киев буквально пестрит объявлениями о скидках. При этом у ТЦ покупателей немного, но кое-где наблюдаются очереди к кассам. Хотя скидки в некоторых магазинах только на акционные товары и вещи из прошлых коллекций.
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