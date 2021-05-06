На сегодняшний день в "красной" зоне эпидемической опасности находятся Запорожская, Полтавская и Сумская области.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня или завтра может отменить "красный" уровень эпидемической опасности в двух областях, через неделю в Украине уже может не быть регионов с "красным" уровнем.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил во время брифинга.

"Мы ожидаем, что сегодня или завтра соберется Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и выведет Запорожскую и Полтавскую области из "красного" уровня эпидопасности. То есть завтра-послезавтра в "красной" зоне эпидопасности может остаться только одна область", - сказал он.

По его словам, Запорожская и Полтавская области выполнили все условия для выхода из "красной" зоны эпидопасности в "желтую".

"Через неделю мы ожидаем, что в Украине уже не будет "красных" регионов", - добавил Ганиченко.

Карантин в Украине

5 мая Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красный" уровень эпидемической опасности в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

На сегодняшний день всего три региона находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Это Запорожская, Полтавская и Сумская области.

В Украине вчера было зарегистрировано 6 тыс. 038 новых случаев COVID-19, от осложнений болезни умерли 374 человека.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 097 тыс. 024 человека, умерли - 45 тыс. 451.

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Автор: Леся Лещенко