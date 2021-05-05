По словам премьер-министра, в Украине ситуация с COVID-19 стабилизируется шестую неделю подряд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из «красной» зоны эпидемической опасности могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Шмыгаль доложил о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране. Он отметил, что в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд.

По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 было выделено 77 тыс. коек. Обеспечены подачей кислорода - 68 тыс. 264. Заняты на сегодняшний день 33 тыс. 292 койки.

Премьер-министр также сообщил, что сейчас шесть областей остаются в «красной» зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из «красной» зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям.

Шмыгаль отметил, что после этого «красный» уровень эпидемической опасности останется в трех областях: Сумской, Полтавской и Запорожской.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2576 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 090 тыс. 986 человек. Выздоровели 1 млн 697 тыс. 358 человек. ПЦР-тестов проведено 9 млн 518 тыс. 164. Летальных случаев зафиксировано 45 тыс. 077.

По состоянию на сегодня, 5 мая «красный» уровень эпидопасности установлен в Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В «оранжевой» зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области, а в «желтой» - г. Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

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Автор: Константин Гончаров