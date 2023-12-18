Нардеп считает, что тема чувствительная и простых решений не будет.

Нардеп Инна Совсун из партии "Голос" заявила, что до мобилизации женщин в Украине может дойти, если это нужно для обороны.

"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы - надо говорить. Основные вопросы - на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовать тех, у кого дети, или закроют для них выезд за границу. Ещё важный вопрос, а ТЦК смогут потянуть?" - отметила она в комментарии украинским СМИ.

Нардеп считает, что тема чувствительная и простых решений не будет: "Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин".

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Мобилизация женщин в Украине - что надо знать

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Верховная Рада готовит законопроект, согласно которому изменится мобилизация и ее правила, перечень лиц, имеющих право на отсрочку, механика военного учета, рекрутинга и увольнения со службы.

Женщин предлагают мобилизовать, в частности, на оборонные предприятия.

"Насчет службы женщин в проекте закона юридически выписано сейчас так... Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время", - поделилась политик.

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