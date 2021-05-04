По словам Курпиты, новый штамм отличается от других: он грозит даже тем, кто уже переболел коронавирусом.

Для Украины значительную опасность может представлять "индийский" штамм коронавируса - количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти.

Об этом заявил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита в интервью изданию "Обозреватель".

Говоря о реальном количестве украинцев, которые уже переболели на коронавирус, врач объяснил, почему установить ее очень трудно. По его словам, для этого нужно провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, болели они или нет.

"Для меня более опасной является история, когда в Украину придет "индийский" штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине", - пояснил он.

Что касается способов избежания опасного штамма, то Курпита привел пример других стран в части ограничений при пересечении границы. "Нидерланды, несмотря на большое количество вакцинированных, до сих пор применяют жесткие требования для приезжих. Это сделанный ПЦР-тест за 24 часа до въезда или 2 недели самоизоляции в отеле после", - уточнил он.

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Врач рассказал об имеющихся предположения относительно того, что "индийский" штамм отличается от других тем, что может поражать переболевших и способен подавлять иммунную защиту, что сформировался на предыдущие варианты. "Не исключается вероятность, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом", - добавил он.

"Индийский" штамм коронавируса: что о нем известно

26 апреля главный специалист Министерства здравоохранения по эпидемиологии Наталья Виноград заявила, что "индийский" штамм коронавирус обнаружили в 7 странах Европы.

По ее словам, именно с этим штаммом вируса связывают значительное ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии и Непале, где по сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости и летальности выросли на 67% и 90% соответственно.

По прогнозу начальника Главного управления Держпродспоживслужби в Киеве, врача-эпидемиолога Олега Рубана, "индийский" штамм коронавирус появится в Украине в конце мая.

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Автор: Юрий Годован