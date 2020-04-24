Буче вернули 890 гектаров территории города, которую 6 лет назад суд отдал Кабмину

Буче вернули 890 га территории, которую 6 лет назад судья Ирпенского городского суда Андрей Микулин признал лесом и передал в собственность Кабмина.

Новое решение вынес тот же суд, сообщил в четверг, 23 апреля, юридический отдел Бучанского городского совета.

Резонансное разбирательство под номером 367/4187/14-ц началось в 2014 году. Судья Андрей Микулин принял решение, согласно которому часть города Буча признавалась лесом І категории и была отнесена за пределы населенного пункта. Право собственности на территорию переходило к государству в лице Кабинета Министров.

Бучанский городской голова Анатолий Федорук отметил, что речь идет о трети города, общая площадь которого составляет 2658 га. В данном микрорайоне проживает более 20 тысяч человек. Там построено около 6 тысяч частных и 120 многоквартирных домов. Также на этой территории находятся объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, медицинские учреждения.

После решения 2014 года прокуратура подала десятки исков против жителей Бучи об истребовании принадлежащих им на праве собственности земельных участков в пользу государства.

Федорук называет дело политическим. «С одной стороны, прокуратура намеревалась забрать участок 14 га у родственников Игоря Калетника (политик, бывший народный депутат. – Ред.). С другой стороны, органы прокуратуры создали юридический «крючок», чтобы держать на нем мэра и Бучанский городской совет. Потому иски касались как раз деятельности органов местного самоуправления», – комментирует он.

Решающими в этом деле стали документы и материалы, предоставленные Бучанским городским советом. Они подтвердили, что земли в черте города принадлежат общине, а не государству и не имеют статуса лесного фонда.

«В дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы каждый безосновательный иск к гражданам был отозван прокуратурой, а права и законные интересы каждого жителя города, кто пострадал от этого решения – восстановлены в полном объеме», – говорится в сообщении юридической службы Бучанского горсовета.