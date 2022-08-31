Общий тираж - 7,5 тыс. 20% от продажи монет будут направлены на восстановление города.

Велосипед, церковь и дерево: новые символы многострадальной Бучи отныне изображены на сувенирных монетах. За их дизайн и изготовление взялись коренные бучанцы, пережившие оккупацию региона.

Авторы проекта посвящают коллекцию замученным и погибшим от рук захватчиков жителям Бучи. Каждая монета - это не только сувенир, но и напоминание о зверствах русских солдат. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На монете изображены главные символы оккупации Бучи: заброшенный велосипед на дороге, владельца которого расстреляли россияне; местная церковь, на территории которой нашли самое массовое захоронение убитых бучанцев; и дерево как символ возрождения жизни.

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Бучанские монеты выполнены с различным покрытием - платиной, никелем и золотом. Общий тираж - 7,5 тыс. 20% от продажи монет будут направлены на восстановление города.

"Это - символ нашего духа, нашей несокрушимости. Мы, люди, начали жизнь сначала, создали нашу монету как в качестве напоминания о трагедии, так и о наше непокорности", - рассказал Владислав Кушнир, инициатор проекта "Бучанская монета".

Бучанская резня - что известно

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стали появляться данные о зверствах оккупантов. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На фото из Бучи, которые позже появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

В свою очередь Минобороны РФ отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи, заявив, что тела выбросили на улицы после того, как все российские подразделения ушли из города.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более чем 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин.

Полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.

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