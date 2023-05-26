Группа JKX продолжает предпринимать попытки продать свои российские дочерние компании после срыва сделки в феврале 2022 года.

Совместное предприятие "Полтавская газонефтяная компания", которая является частью группы компаний Джей-Кей-экс ("группа JKX") сообщает, что Совет директоров группы JKX повторно подтверждает, что, начиная с октября 2021 года, приоритетом группы JKX является отчуждение/продажа принадлежащих группе JKX российских дочерних компаний.

Это та стратегия, которая была утверждена Советом директоров группы JKX еще до российского полномасштабного вторжения в Украину. Информацию можно просмотреть по ссылке.

В начале февраля 2022 года группа JKX была на финальной стадии закрытия сделки по продаже ее российских дочерних компаний, но в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину, покупатель вышел из сделки в одностороннем порядке.

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Тем не менее, группа JKX продолжает предпринимать попытки продать свои российские дочерние компании. Сейчас отчуждение происходит позже, чем планировалось советом директоров группы JKX, в связи с большим количеством международных торговых санкций, введенных различными юрисдикциями, в которых группа JKX ведет деятельность.

В связи с требованиями британского законодательства к головной компании JKX Oil & Gas и в соответствии со всеми применяемыми к деятельности ее и дочерних компаний группы законов и подзаконных актов:

Начиная с августа 2022 года, группа JKX не осуществляет никакого контроля или влияния на ее российские дочерние компании. Это подтверждено тем, что группа JKX исключила информацию о ее российских активах из групповой финансовой отчетности, которая была недавно подана в Государственный реестр компаний королевства Британии. Ни одна из компаний группы JKX не получает никаких платежей/дивидендов от своих российских дочерних компаний и не производит никаких платежей в пользу своих российских дочерних компаний.

Группа JKX проактивно сотрудничает со своими внешними юридическими советниками с целью определения надлежащих правовых путей отчуждения ее российских дочерних компаний в соответствии со всеми применяемыми к ее деятельности законами и подзаконными актами. Отчуждение планируется в ближайшие месяцы.

Группа JKX, как уже ранее озвучивалось советом директоров, планирует направить львиную часть денежных средств, полученных от продажи российских дочерних компаний, на поддержку обороноспособности Украины на расчетный счет ВСУ в Национальном банке Украины, а остальное – направить на дальнейшее развитие и расширение деятельности совместного предприятия "Полтавская газонефтяная компания с целью увеличения добычи углеводородов и ускорения пути Украины к полной энергонезависимости".