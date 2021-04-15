Власти Киева обнародовали обновленную карту подземных укрытий, которые могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.
Читайте такжеБомбоубежища столицы: как попасть в «укрытие» и можно ли в нем выжить
Он включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
Отмечается, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.
Вас также могут заинтересовать новости
- Россия против Украины: в шаге от нового вторжения
- России нужна вся Украина. Помешает ли Запад планам Москвы
- ЦРУ: накопление войск РФ возле Украины может привести к новому вторжению
- Посол о стягивании войск РФ к границе Украины: либо вступление в НАТО, либо ядерный статус
- Украинцы имеют шанс отразить наступление российских войск - генерал США
- Оккупанты в Донецке обустраивают бомбоубежища и готовятся к активизации боев - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram