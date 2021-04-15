Для укрытия населения Киева будут использоваться хранилища гражданской защиты, метрополитен, подвалы жилых домов, паркинги и другие подземные сооружения.

Власти Киева обнародовали обновленную карту подземных укрытий, которые могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

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Он включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Отмечается, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

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Автор: Инна Андалицкая